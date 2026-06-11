Homem que não retornou à prisão após “saidinha de Dia das Mães” em 2022 é recapturado em Resende

Um homem de 36 anos, considerado evadido do sistema penitenciário desde 2022, foi recapturado na tarde de quarta-feira (dia 10) em Resende. A prisão foi realizada por policiais militares do 37º BPM, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo a Polícia Militar, o foragido foi localizado por volta das 14h no interior da Santa Casa de Resende, no bairro Lava-Pés. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), com pedido de recaptura.

De acordo com as autoridades, o homem cumpre pena de sete anos de reclusão por tráfico de drogas. Em novembro de 2021, ele havia progredido para o regime semiaberto e, em maio de 2022, recebeu o benefício da Visita Periódica ao Lar, popularmente conhecida como saída temporária.

Ainda conforme a polícia, o detento não retornou à unidade prisional após o período autorizado e passou a ser considerado evadido do sistema. Até então, ele havia cumprido dois anos e nove meses da pena, restando mais de quatro anos de reclusão.

Após a abordagem, o homem foi levado para a 89ª Delegacia de Polícia, em Resende, onde o mandado de prisão foi confirmado. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça e deverá ser encaminhado para uma unidade da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.