Caminhão perde o controle e bate em árvore na BR-393, em Volta Redonda

Um caminhão se envolveu em um acidente na manhã desta quinta-feira (dia 11) na BR-393, em Volta Redonda. O veículo perdeu o controle e colidiu contra uma árvore na altura do bairro Brasilândia, no sentido Dom Bosco.

De acordo com as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 9h, em meio à chuva. Ainda não há informações sobre as causas do acidente nem sobre o estado de saúde do motorista.

Por causa da colisão, o trânsito apresenta lentidão no trecho. Motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.