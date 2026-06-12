Prefeitura de Resende realiza feira de adoção neste domingo (dia 14)

A experiência da Copa do Mundo pode ser ainda melhor, na torcida pelo Brasil, com um amigo fiel de quatro patas ao lado. Pensando nesse potencial laço, a Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realiza, neste domingo (dia 14), mais uma edição da Feira de Adoção de Animais. A ação acontecerá no Parque das Águas, das 9h às 12h, reunindo cães resgatados e preparados para encontrar uma nova família.

Entre os animais disponíveis para adoção estão Bento, Pipoca e Suspiro, que já passaram pelos cuidados da equipe do CCZ e estão vacinados contra a raiva e a V11. Cada um possui características próprias, mas todos compartilham o mesmo objetivo: conquistar um lar responsável, repleto de carinho e atenção.

Bento é um filhote macho de aproximadamente quatro meses, cheio de energia e que adora correr e brincar. Pipoca, uma fêmea de cerca de um ano, se destaca pelo comportamento dócil e tranquilo, sendo uma ótima companhia para passeios. Já Suspiro, também com aproximadamente um ano, é carinhosa e adora passear e distribuir afeto.

A iniciativa faz parte do trabalho contínuo da Prefeitura de Resende voltado à promoção da adoção responsável, ao bem-estar animal e à conscientização da população sobre a importância de oferecer um lar seguro aos animais acolhidos pelo município.

Para adotar, os interessados devem ser maiores de 18 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. A equipe do CCZ estará presente para orientar os futuros tutores e esclarecer dúvidas sobre os cuidados necessários com os animais.

Serviço

Feira de Adoção de Animais – CCZ Resende

Data: Domingo, 14 de junho

Local: Parque das Águas

Horário: Das 9h às 12h