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Em busca de uma oportunidade? Sine oferece novas vagas de emprego em Volta Redonda, Porto Real e Valença

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FOLHA DO ACO
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carteira de trabalho

O Governo do Estado do Rio de Janeiro está divulgando nesta semana 1.047 oportunidades de emprego formal em diversas regiões fluminenses. As vagas são oferecidas por meio da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda e foram captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).

No Médio Paraíba, estão disponíveis 41 vagas, com salário médio de R$ 3.242. As oportunidades são destinadas a candidatos com Ensino Fundamental ou Médio completo, dependendo da função.

Em Porto Real, há vagas para auxiliar de cozinha e cozinheiro industrial. Os cargos exigem Ensino Médio completo, experiência na área e oferecem remuneração equivalente a dois salários mínimos.

Já em Volta Redonda, as oportunidades são para alinhador veicular, eletricista de instalação de automóveis, serralheiro industrial e zelador.

Em Valença, as vagas disponíveis são para agente funerário, ajudante de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção e motorista de caminhão.

Os interessados devem manter o cadastro e o currículo atualizados junto ao Sine. Para isso, é necessário comparecer a uma unidade do serviço levando documento de identificação, Carteira de Trabalho, CPF e número do PIS, Pasep, NIT ou NIS.

As informações completas sobre as vagas e os requisitos podem ser consultadas no Painel Interativo de Vagas da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, disponível no portal do governo do estado.

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