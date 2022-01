Dois homens suspeitos morreram após trocar tiros com policiais militares em Angra dos Reis. O fato ocorreu na noite de sexta-feira (dia 28), na localidade conhecida como Morro da Glória 2. Os nomes dos suspeitos, que pertenceriam à facção criminosa Comando Vermelho, não foram revelados.

Na ação, foram apreendidos duas pistolas e dois carregadores calibre 9mm; 12 munições intactas; seis rádios transmissores; duas bases de rádio; uma mochila preta; 90 ervas secas prensadas semelhante a maconha; 207 pinos de pó branco semelhante a cocaína; além de farto material para endolação.

De acordo com a PM, a guarnição estava em patrulhamento pela rua Prefeito João Gregório Galindo, quando foi surpreendida por várias indivíduos armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos efetuaram disparos contra os PMs, que revidaram a agressão. Alguns dos indivíduos conseguiram fugir para área de mata dentro da comunidade. Após amplo cerco, dois suspeitos foram encontrados caídos com ferimentos e com sinais vitais, em posse do material ilegal citado. Eles foram socorridos pelos policiais, mas não resistiram e morreram no Hospital Municipal da Japuíba.

O fato foi registrado na delegacia da cidade.



