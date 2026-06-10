Homem é preso com carro furtado em Itatiaia e confessa que pretendia usar veículo para cometer furtos em propriedades rurais

Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde de terça-feira (dia 9), em Itatiaia, após ser flagrado conduzindo um carro com registro de furto. Segundo a corporação, o suspeito admitiu que pretendia utilizar o veículo para praticar furtos em sítios e fazendas da região.

A abordagem aconteceu por volta das 13h45, durante uma ronda realizada por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia da PRF, na altura do km 1 da BR-485, a Estrada do Parque Nacional de Itatiaia, nas proximidades do cruzamento das ruas Orlando Castro e José Barreiro, no bairro Campo Alegre.

Os policiais deram ordem de parada a um GM/Corsa Wind branco, com placas de Barra do Piraí. O motorista, de 37 anos, não possuía habilitação.

Durante a fiscalização, os agentes consultaram os sistemas disponíveis e verificaram que o veículo possuía registro de furto ocorrido em 6 de abril deste ano, em Volta Redonda.

Questionado sobre a origem do automóvel, o homem afirmou que havia adquirido o carro há cerca de três meses por meio de uma troca, mas não apresentou qualquer documento que comprovasse a negociação. De acordo com a PRF, a versão apresentada pelo condutor era incompatível com a data do furto.

Ainda segundo a corporação, ao ser confrontado com as informações, o suspeito acabou confessando que pretendia utilizar o veículo para realizar furtos em sítios e fazendas da região.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão ao homem e encaminharam a ocorrência para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde foram realizados o registro da recuperação do veículo furtado e as demais providências legais cabíveis.

Foto: Divulgação/PRF