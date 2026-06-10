Trio suspeito de tráfico é preso pela Polícia Civil em Barra Mansa; ação ainda apreendeu 15kg de maconha

Policiais civis de Volta Redonda prenderam em flagrante, na tarde de terça-feira (dia 9), três homens suspeitos de tráfico de drogas em Barra Mansa. A ação resultou na apreensão de cerca de 15 quilos de maconha.

Segundo os delegados Vinícius Coutinho e José Neto, agentes da Polícia Civil seguiram em duas viaturas descaracterizadas até o bairro Goiabal após receberem informações sobre a localização de um carro utilizado por traficantes para abastecer pontos de venda de drogas nos bairros Siderlândia, Padre Josimo e Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o veículo estava estacionado em frente à residência da namorada do homem apontado como fornecedor dos entorpecentes. De uma posição estratégica, os agentes conseguiram observar os suspeitos embalando drogas no terraço do imóvel.

Quando os policiais realizaram o cerco, os três tentaram fugir, mas foram localizados e detidos em outra casa situada no mesmo terreno.

Durante as buscas, os agentes encontraram, no terraço da residência, uma balança digital e materiais utilizados para embalar drogas. Em uma escada de acesso ao terraço, foi apreendida uma bacia contendo quatro tabletes de maconha. Próximo ao local onde os suspeitos foram capturados, os policiais localizaram ainda uma mala com outros 17 tabletes da droga.

Os três foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foto: Divulgação/Polícia Civil