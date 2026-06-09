Sem receber salários, merendeiras iniciam paralisação em escolas de Volta Redonda

O atraso no pagamento das merendeiras terceirizadas que atuam na rede municipal de ensino de Volta Redonda resultou em uma paralisação das profissionais nesta terça-feira (dia 9). Com isso, algumas escolas decidiram liberar os alunos às 9h30, com o fornecimento apenas do desjejum e do lanche.

As merendeiras relatam que ainda não receberam os salários referentes ao período trabalhado e, em comunicado, a empresa Ômega, responsável pelo serviço, informou que os pagamentos foram agendados para esta quarta-feira (dia 10). Segundo a direção da empresa, o atraso ocorreu devido a problemas no recebimento de recursos de outros clientes.

O assunto também foi debatido durante sessão da Câmara Municipal. Vereadores afirmaram que já estão cobrando providências e destacaram que a empresa recebeu, neste ano, um reajuste contratual de cerca de R$ 1,85 milhão.

A Prefeitura de Volta Redonda informou que está em dia com os pagamentos à empresa terceirizada e que a Ômega já foi notificada sobre a intenção do município de rescindir o contrato em razão dos problemas registrados.

Até o momento, não há informação sobre quando as atividades das merendeiras serão totalmente normalizadas, mas a expectativa é de que a situação seja resolvida após a regularização dos pagamentos.