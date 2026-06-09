Aluna de Volta Redonda é homenageada na Câmara após conquistar 1º lugar no Estado e 3º no Brasil em concurso de redação

A Câmara Municipal de Volta Redonda prestou homenagem ao Colégio Espaço Verde, à estudante Nina Allers de Freitas e às professoras Francine Gávio Coutinho e Lívia Rodrigues, em reconhecimento ao destaque obtido no Concurso Internacional de Redação de Cartas, promovido pelos Correios em parceria com a União Postal Universal (UPU). A moção de congratulações e aplausos foi concedida pelo presidente do Legislativo, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném, durante sessão realizada na segunda-feira (dia 8).

Aos 14 anos, Nina conquistou o primeiro lugar na etapa estadual do Rio de Janeiro e ficou em terceiro lugar em nível nacional, levando o nome de Volta Redonda ao cenário educacional brasileiro. O tema da redação abordava as relações humanas em um mundo cada vez mais digital.

Segundo o vereador Neném, a homenagem simboliza o reconhecimento ao talento, à dedicação e ao compromisso com a educação demonstrados pela aluna, pelas professoras e pela instituição de ensino.

Diretora-geral do Colégio Espaço Verde há 35 anos, Elizabeth Maria Vilela Dacol destacou a importância da conquista para a escola e para a cidade. “Essa homenagem é muito especial. Essa menina tirou o primeiro lugar do estado do Rio e o terceiro lugar no Brasil. É uma oportunidade espetacular para nós, porque queremos sempre o melhor para os nossos alunos. Isso mostra que o colégio tem resultado, e ela é um resultado vivo desse trabalho”, afirmou.

A diretora também ressaltou a satisfação em estar à frente da instituição, localizada na Rua 41-C, nº 1.385, no bairro Sessenta.

Nina contou que a participação começou dentro da própria escola. A redação produzida por ela foi selecionada pela instituição e enviada para a etapa estadual, onde obteve o primeiro lugar. “Desde pequena eu sempre gostei muito de português, de redação. Sempre li muito e escrevi muito. Isso vem da educação dos meus pais e das escolas por onde passei. Fiquei muito honrada e muito feliz com esse prêmio”, disse a estudante.

Ao deixar uma mensagem para outros jovens, a aluna destacou a importância da leitura. “Os jovens hoje não estão lendo muito. A leitura ajuda muito na escrita, faz a gente escrever de forma mais bonita e mais formal. Acho que a leitura é a principal forma de aprender a escrever coisas bonitas”, afirmou.

A homenagem também destacou o trabalho das professoras Francine Gávio Coutinho, responsável pela área de Produção Textual, e Lívia Rodrigues, que contribuiu para o desenvolvimento das habilidades de escrita, argumentação e expressão da estudante, além de participar do processo de orientação das produções inscritas no concurso.

Para o vereador Neném, a conquista reforça o papel transformador da educação e do incentivo à leitura e à escrita na formação dos jovens.

Foto: Evandro Freitas