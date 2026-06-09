Pinheiral 31 Anos: cidade prepara grande festa com shows nacionais, esporte, cultura e fé

Pinheiral se prepara para celebrar seus 31 anos de emancipação político-administrativa com uma das maiores programações já realizadas no município. De 11 a 14 de junho, a cidade receberá eventos esportivos, culturais, religiosos e de lazer, distribuídos em diferentes pontos do município e com estrutura especial montada no Campo do Capitólio E Praças Brasil e Teixeira Campos. Entre os destaques da programação estão os shows nacionais de Ferrugem, Benzadeus, Carlos & Jader, da banda Colo de Deus e do cantor gospel Lukas Agustinho, além de atividades voltadas para toda a família, fortalecendo o caráter plural das comemorações.

Um dos diferenciais da edição deste ano será a realização da primeira Missa Campal do aniversário da cidade, marcada para o dia 11 de junho, no Campo do Capitólio, às 19 horas. Celebrada por Dom Luiz Henrique, bispo da Diocese Barra do Piraí–Volta Redonda, a cerimônia abrirá oficialmente as festividades e será seguida pelo show da banda Colo de Deus. A programação religiosa também contará com a tradicional Marcha para Jesus, no dia 14 de junho, às 8 horas, reunindo fiéis em um grande momento de fé, louvor e comunhão, além do show gospel com Lucas Agostinho.

A realização do 31º aniversário de Pinheiral conta com o apoio de importantes parceiros e patrocinadores, entre eles Formatto Logística, Sicomércio, Fecomércio RJ, Sesc RJ, Light, TurisRio, Funarj e Governo do Estado do Rio de Janeiro, fundamentais para a concretização de uma programação ampla, gratuita e acessível à população.

A estrutura principal será montada no Campo do Capitólio, seguindo o modelo de sucesso adotado na comemoração do ano anterior, com palco, área para o público, espaço exclusivo e acessível para Pessoas com Deficiência (PCD), praça de alimentação, segurança reforçada e toda a infraestrutura necessária para receber moradores e visitantes.

Além dos grandes shows, as comemorações contemplam eventos esportivos, apresentações culturais, manifestações tradicionais e momentos especiais para toda a família. Na sexta, sábado e domingo, as Praças Brasil e Teixeira Campos receberão uma programação cultural especial, valorizando os fazedores de cultura do município e fortalecendo o comércio local das praças, com atrações para todas as idades.

A programação cultural e esportiva das comemorações pelos 31 anos de Pinheiral também movimentará as Praças Teixeira Campos e Brasil. Entre os dias 12 e 14 de junho, a Praça Brasil contará com uma programação especial voltada à cultura, educação e tradição popular. Na sexta-feira (12), das 9h às 17h, acontece o projeto “Educação Legal”, com o tema Cultura de Paz, reunindo apresentações das escolas da rede municipal e a premiação do Concurso de Poesia. Às 18h, o público poderá prestigiar os Tambores de Aço, além das ações da Fundação CSN e da distribuição de mudas do PEA/CSN.

No sábado (13), a programação começa com um Aulão de Ginástica, das 9h às 12h. Às 13h, haverá apresentação musical dos alunos da Escola Ramon Santana. Na sequência, acontecem as apresentações da Capoeira Angola Nagô, às 14h, e da Capoeira Palmares, às 15h. Às 16h, o público poderá participar de uma roda de samba com o grupo Pagode do Natinho. Encerrando o dia, às 19h, será transmitida a partida entre Brasil e Marrocos pela Copa do Mundo.

No domingo (14), as atrações começam às 12h30 com a Folia de Reis Estrela Guia. Às 13h, acontece o show de Talita e Mazzei, seguido pelo Festival de Prêmios da APAE, às 14h. Às 18h30, será a vez do tradicional Jongo de Pinheiral, e, às 19h, a programação será encerrada com o Samba de Roda do Projeto Muílo – Unsaba Ionene, celebrando a cultura popular e os artistas locais.

Um dos marcos das celebrações será a inauguração da nova escola de educação infantil do bairro Parque Maíra, Professor José Hugo de Almeida Leal, reforçando os investimentos da administração municipal na educação e no atendimento às famílias pinheiralenses.

Para o prefeito Luciano Muniz, a festa representa um momento de celebração das conquistas da cidade e de valorização da população. “Pinheiral chega aos 31 anos vivendo um importante momento de crescimento e desenvolvimento. Preparamos uma programação especial para que nossa população possa celebrar essa data com alegria, segurança e muito orgulho da cidade que estamos construindo juntos. Queremos que cada morador se sinta cada vez mais feliz e orgulhoso de viver em Pinheiral, reconhecendo nossas conquistas e acreditando no futuro que estamos construindo. Além das atrações culturais, esportivas e dos grandes shows, teremos também a entrega de mais uma importante obra para a população, reafirmando nosso compromisso com a qualidade de vida e o desenvolvimento da nossa cidade”, destacou o prefeito.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, destaca que a programação foi construída para contemplar diferentes públicos. “Nossa proposta foi preparar uma festa plural, que valorize a identidade cultural de Pinheiral e ofereça atrações para todas as idades. Teremos esporte, cultura, religiosidade, turismo e grandes shows, fortalecendo o sentimento de pertencimento da população e movimentando a economia local durante o período festivo. Aproveito para registrar meu agradecimento a todas as secretarias e departamentos envolvidos na organização da festa. Ninguém faz nada sozinho”, reforçou a secretária.

A programação completa das comemorações pelos 31 anos de Pinheiral está disponível nas redes sociais oficiais da Prefeitura, no site oficial do município e também no aplicativo Pinheiral Digital, onde a população pode acompanhar todas as atrações, horários e informações sobre o evento.

Programação Completa

31º ANIVERSÁRIO DE PINHEIRAL

QUINTA (11/06) – Capitólio

19h – Missa Campal com o Bispo Dom Luiz Henrique

21h – Show: COLO DE DEUS

SEXTA (12/06)

– PRAÇA TEIXEIRA CAMPOS

09 às 17h

– “Educação Legal” com o tema Cultura de Paz

Apresentações das escolas da rede municipal

– Premiação do Concurso de Poesia

18h – Tambores de Aço – Fundação CSN

Distribuição de mudas – PEA/CSN

– CAPITÓLIO

19h – DJ Pedro Oliveira

20h – SHOW: MATHEUSINHO ROSA

00h – SHOW: FERRUGEM

SÁBADO (13/06) – ANIVERSÁRIO DE PINHEIRAL

8h – Missa pelo 31º aniversário de emancipação político administrativa de Pinheiral na Igreja Nossa Senhora da Conceição (matriz)

9h – Inauguração da Escola de Ed. Infantil Prof. José Hugo de Almeida Leal – Parque Maíra

– PRAÇA TEIXEIRA CAMPOS

09 às 12h – Aulão de Ginástica

13h – Apresentação musical dos alunos da Escola Ramon Santana

14h – Capoeira Angola Nagô

15h – Capoeira Palmares

16h – Roda de samba com PAGODE DO NATINHO

19h -Transmissão do jogo da Copa do Mundo: Brasil x Marrocos

– CAPITÓLIO

19h – DJ Cesinha

22h30 – SHOW: BALACOBACO

00h – SHOW: BENZADEUS

DOMINGO (14/06)

– CAPITÓLIO

8h – Marcha para Jesus (Concentração: quadra sintética do São Jorge)

10h – Louvor com ministérios da cidade

11h – Show com LUKAS AGUSTINHO

– PRAÇA TEIXEIRA CAMPOS

12h30 – Folia de Reis Estrela Guia

13h – Show com TALITA E MAZZEI

14h – Festival de prêmios da APAE

18h30 – Jongo de Pinheiral

19h – Samba de roda do projeto Muílo – Unsaba Ionene

– CAPITÓLIO

19h – DJ Pedro Oliveira

20h – Show com MÁRCIA GOMES

22h – Show com CARLOS E JADER

Foto: Reprodução/Instagram @ferrugem