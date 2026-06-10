Deam-VR prende homem que ameaçou matar ex-companheira e atual namorado dela no local de trabalho

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante nesta quarta-feira (dia 10) após ameaçar de morte a ex-companheira e o atual namorado dela no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda, sob coordenação da delegada titular Juliana Montes.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a unidade e relatou que passou a ser alvo de ameaças após iniciar um novo relacionamento. Ela e o suspeito mantiveram uma união por cerca de 20 anos e têm um filho de 15 anos.

Ainda de acordo com a denúncia, o homem enviou um vídeo à ex-companheira por aplicativo de mensagens afirmando que estava em frente ao local onde ela trabalha, armado com uma faca e disposto a matar tanto ela quanto o atual companheiro. Em seguida, ele teria entrado na empresa à procura da mulher e feito novas ameaças, causando medo entre funcionários.

Após serem acionados, policiais civis iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas proximidades do estabelecimento. Ele foi preso em flagrante e levado para a Deam de Volta Redonda, onde foram realizados os procedimentos de praxe.

O homem permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica, ameaças e perseguições, destacando que a comunicação rápida às autoridades é fundamental para evitar tragédias e garantir a proteção das vítimas.

Foto: Divulgação/Polícia Civil