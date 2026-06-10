Violência doméstica: Homem acusado de agredir esposa na presença das filhas é preso em Volta Redonda

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda cumpriu, na noite de terça-feira (dia 9), um mandado de prisão contra um homem de 33 anos investigado por violência doméstica. A ação foi coordenada pela delegada titular Juliana Montes.

De acordo com a Polícia Civil, após trabalho de inteligência, os agentes localizaram o suspeito no bairro Vale Verde. Contra ele havia um mandado de prisão referente ao crime de lesão corporal praticado contra a companheira, também de 33 anos, em um caso ocorrido em 2020.

Segundo as investigações, as agressões aconteceram na presença das duas filhas do casal, que na época tinham 8 e 2 anos de idade. A polícia destaca que situações de violência doméstica afetam não apenas as vítimas diretas, mas também crianças e adolescentes que convivem com esse ambiente.

Ainda conforme a Deam, o homem foi preso sem oferecer resistência e levado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Volta Redonda reforça que denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo telefone 180 ou, em casos de emergência, pelo 190. A unidade funciona na Avenida Lucas Evangelista, nº 667, no bairro Aterrado, e também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp (24) 99304-7470.