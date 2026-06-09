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Acidente: Colisão entre duas motocicletas deixa trânsito lento na Ponte Alta

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FOLHA DO ACO
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Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta terça-feira (dia 9) na Via Sérgio Braga, na altura do bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

A colisão aconteceu nas proximidades das concessionárias, na pista sentido Barra Mansa. Segundo informações preliminares, uma pessoa ficou ferida e permaneceu ao solo enquanto aguardava atendimento.

O trecho foi sinalizado para garantir a segurança dos envolvidos e facilitar o trabalho das equipes de socorro. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Por conta do acidente, os condutores que passam pela Via Sérgio Braga devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao trafegar pelo trecho, a fim de evitar novos acidentes.

O Corpo de Bombeiros está no local.

Foto: Reprodução

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