Homem é preso em flagrante por tortura, ameaças e violência doméstica contra companheira em Barra do Piraí

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (dia 9) por suspeita de praticar uma série de crimes de violência doméstica e familiar contra a companheira, em Barra do Piraí. A prisão foi realizada por agentes da 88ª Delegacia de Polícia, após a vítima procurar ajuda na unidade.

Segundo a Polícia Civil, a mulher chegou à delegacia em forte abalo emocional, relatando ter sido novamente agredida e ameaçada pelo companheiro. As investigações apontaram que ela vinha sendo submetida, há anos, a um ciclo contínuo de violência física, psicológica, moral e patrimonial.

Diante da gravidade do caso, os policiais iniciaram diligências imediatas e localizaram o suspeito a poucos metros da delegacia, pouco tempo depois de a vítima buscar proteção. Ele foi abordado, preso em flagrante e levado para a 88ª DP, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher era vítima de agressões físicas recorrentes, ameaças, isolamento social, destruição de bens pessoais e intenso sofrimento psicológico. Com base nos elementos reunidos, o homem foi autuado pelos crimes de tortura contra a mulher em contexto de violência doméstica, lesão corporal, ameaça e violência psicológica contra a mulher.

A Polícia Civil informou que representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, alegando a gravidade dos fatos, o risco de novas agressões e a necessidade de garantir a proteção da vítima.

Em nota, a corporação destacou que a rápida atuação dos agentes da 88ª DP foi fundamental para interromper um ciclo de violência que, segundo as investigações, se estendia há anos. A instituição reforçou ainda que mulheres vítimas de violência doméstica devem procurar imediatamente a polícia, familiares ou a rede de proteção sempre que se sentirem ameaçadas.

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