A Polícia Rodoviária Federal pediu neste domingo (dia 3), por meio das redes sociais, que motoristas não acessem a rodovia BR-101 na região da Costa Verde, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. É que por conta das chuvas que começaram na sexta-feira (dia 1º), há diversos pontos obstruídos.

Na postagem publicada nesta tarde, a PRF alerta para a instabilidade em todo o trecho que vai de Mangaratiba (RJ) até Ubatuba (SP). “Há quedas de barreiras constantes. Uma delas, inclusive, destruiu um posto da PRF em Paraty. Para a segurança do usuário, a orientação é não acessar mais a rodovia, pois o trecho só chegará perto de ser normalizado dentro de alguns dias”, informou a Polícia Rodoviária Federal.

As chuvas que atingiram o estado do Rio de Janeiro desde a noite de sexta-feira (dia 1º) deixaram ao menos 15 mortos. Desse total, 14 eram moradores das cidades de Angra dos Reis e Paraty, cidades localizadas na Costa Verde, onde foi sentido o maior impacto. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a região é de mais chuva até amanhã pela manhã (dia 4).

Com informações da Agência Brasil