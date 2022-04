Policiais Civis cumprem nesta quarta-feira (dia 6) seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados a integrantes de uma célula de uma facção criminosa do Rio de Janeiro com “filial” no município de Barra do Piraí, no Sul do Estado. A operação tem a participação de unidades que integram a região do 5ª Departamento de Policiamento de Área (DPA) e se concentra nos bairros Maracanã e Muqueca.

As investigações, em conjunto da 88ª Delegacia de Polícia com o Ministério Público Estadual (MPRJ), levaram três meses e foi possível monitorar a venda de drogas pela quadrilha, identificando às lideranças, entregadores e armazenadores de drogas. O grupo operava um “disk-drogas”.

“O bando tirava a paz dos moradores de diversos bairros de Barra do Piraí”, afirmou o delegado Rodolfo Atala. Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram feitas pelo menos quatro prisões em flagrante. Drogas, caderno de contabilidade, dinheiro e material para embalar entorpecentes para a venda também foram apreendidos.

Os presos responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico, onde as penas ultrapassam os 20 anos de cadeia. A ação faz parte da força tarefa da Polícia Civil, a fim de coibir crimes violentos em Barra do Piraí.