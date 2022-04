Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (dia 20), na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda, próximo à rotatória que liga o cemitério Portal da Saudade à Unimed. No tombamento, um poste de iluminação caiu. Ainda não há informações sobre feridos.

O acidente, no entanto, deixou o trânsito lento no local, com a pista em mão dupla no sentido do Shopping Park Sul. O trecho do acidente, no sentido Jardim Belvedere, foi parcialmente interditado. Moradores do Vivendas do Lago, bairro próximo ao local do tombamento, já estão sem internet.