A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, promoverá a retomada do tradicional Bloco do Boi neste fim de semana, dias 23 e 24. Formado por moradores do bairro Roberto Silveira, o tradicional bloco, fundado há 76 anos, promete arrastar foliões, percorrendo as seguintes vias centrais: Pinto Ribeiro, Duque de Caxias, José Marcelino de Camargo, Joaquim Leite, terminando na Beira Rio, no famoso Calçadão do Samba.

De acordo com o presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, o evento será realizado conforme o planejamento dos organizadores. “Estamos prestando todo suporte necessário para que a alegria e a descontração prevaleçam durante os desfiles. Tivemos que parar durante dois anos por causa da pandemia e, agora, podendo voltar a realizar nossos eventos, as celebrações em conjunto, é muito gratificante”, destacou Bravo.

O responsável pelo Bloco do Boi, Luis Antônio Cardoso, falou sobre a temporada do carnaval na cidade. “O Bloco do Boi é nossa paixão. O cidadão barra-mansense terá o privilégio de desfrutar de uma das mais belas celebrações da cidade, a retomada da festa do povo. Um pouco de alegria para a população”, disse.

A concentração da bateria terá início às 16 horas, ao lado do Minas Esporte Clube, no Roberto Silveira. Em seguida, o bloco começa a desfilar pelas ruas do bairro em direção a Pinto Ribeiro, Duque de Caxias, José Marcelino de Camargo e Avenida Joaquim Leite, no Centro. O desfile será encerrado no Calçadão Dama do Samba Paula de Jesus, na Beira Rio.



Foto: Felipe Vieira