A Prefeitura de Volta Redonda paga nesta sexta-feira (dia 13) aproximadamente R$ 1,2 milhão para 852 funcionários de cargos comissionados e de funções gratificadas, referentes ao 13º salário de 2020 que não foi pago pela gestão anterior. O anúncio foi feito pelo prefeito Antonio Francisco Neto na manhã desta quinta-feira (dia 12).

“Foi um trabalho árduo para colocar o salário do funcionalismo em dia, voltar a pagar no mesmo mês trabalhado, e começar a pagar os atrasados da gestão anterior, tudo isso com uma cidade precisando ser recuperada. É trocar o pneu com o carro andando. Mas graças a parcerias como a do Governo do Estado e de emendas parlamentares, além do esforço das equipes da prefeitura, estamos conseguindo superar as barreiras e quitar os débitos deixados”, afirmou o prefeito Neto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), com o valor pago nesta sexta-feira, que atenderá os cargos das categorias DAS 102 e 103 e funções gratificadas, a prefeitura soma cerca de R$ 62 milhões pagos referentes a débitos de 2020 deixados pela administração passada.

“Estamos trabalhando para que na próxima semana, consigamos pagar cerca de R$ 500 mil referentes ao 13º dos cargos DAS 101”, disse a subsecretária de Fazenda, Lygia Morelli.

Desde que assumiu este quinto mandato, o prefeito Neto já pagou 20 folhas de pagamento em 16 meses de governo. Apenas em 2021, foram R$ 540 milhões pagos ao funcionalismo, somando pagamentos referentes a débitos de 2020 e os salários do ano passado.

“Neste primeiro ano (2021), também conseguimos antecipar a primeira parcela do 13º salário para o funcionalismo, e pagar o Fundeb (Fundo Nacional da Educação Básica) para professores da rede municipal, além de R$ 3 milhões em abono para cerca de mil profissionais de outras funções da secretaria de Educação (SME) e da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda)”, lembrou Neto.

A prefeitura também investiu em outras melhorias para os funcionários, por meio de uma reestruturação para melhorar o atendimento. Dentre as ações realizadas estão o recadastramento dos servidores realizado de forma online, o retorno do Departamento de Recursos Humanos (RH) para o antigo endereço (facilitando o atendimento), e a disponibilização de uma plataforma online na Sala do Servidor, permitindo que o funcionalismo possa abrir requerimentos de forma mais ágil e cômoda.