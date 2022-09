Na busca pela vaga nas quartas de final da Copa Rio 2022, o Volta Redonda enfrenta o Maricá nesta quarta-feira (dia 7), às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. Querendo contar com o apoio da sua torcida, a diretoria tricolor preparou uma promoção de ingressos e todos os torcedores que forem ao estádio pagarão meia-entrada: R$ 10.

As entradas para a partida estarão sendo vendidas no dia do jogo, a partir das 14h, na bilheteria azul do estádio Raulino de Oliveira.

“O primeiro jogo lá foi muito disputado, mas conseguimos uma grande vitória e que nos dá uma boa vantagem neste jogo de volta. Porém, sabemos que não tem nada decidido e precisamos manter a concentração durante os 90 minutos. Por isso, esperamos contar mais uma vez com o apoio da nossa torcida, que vem comparecendo aos jogos e fazendo a diferença”, destacou o meia Caio Vitor, autor de um dos dois gols na vitória do Voltaço no primeiro jogo das oitavas.

O Esquadrão de Aço venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder até por um gol de diferença que irá avançar para as quartas de final da competição. Caso o Maricá vença por dois gols de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis.

Foto: Divulgação VRFC