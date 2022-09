A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de sexta (dia 16), três homens, de 25, 38 e 43 anos, suspeitos de furtarem supermercados e lojas de Teresópolis.

A prisão aconteceu durante uma abordagem no km 227, na Dutra, em Piraí, quando os agentes verificaram no sistema que o automóvel, um Honda Civic, com placas do Rio, foi utilizado em furtos a supermercados de Teresópolis, onde há um inquérito em aberto para investigação. Os três furtavam principalmente carnes mais nobres em supermercados, segundo a PRF.

Os policiais encontraram no veículo 18 garrafas de whisky, cinco jaquetas, cinco camisas, uma caixa de som JBL e quatro caixas de bacalhau. Não havia nota fiscal dos produtos e, ao serem questionados, eles confessaram que os produtos foram furtados de lojas do Carrefoul, Atacadão e Polo Wear, em São Paulo, durante a tarde.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal na Praça Mauá, no Rio de Janeiro.

Foto: PRF/Divulgação