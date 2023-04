Policiais militares prenderam na quinta-feira (dia 12) um homem, de 24 anos, suspeito de um homicídio ocorrido no dia 15 de março, em Barra do Piraí. O alvo foi localizado após uma denúncia anônima, em uma casa no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. No imóvel, os agentes também encontraram três pistolas e mais de 150 munições.

O suspeito pelo homicídio junto com outros dois ocupantes da casa foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito e associação criminosa.

Foto: Divulgação