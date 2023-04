Os interessados em concorrer a uma das 7.589 vagas ofertadas no Vestibular Cederj 2023.2 já podem fazer a inscrição. As vagas, distribuídas em 16 cursos de graduação, são ofertadas de forma gratuita e na modalidade semipresencial. O prazo é até 7 de maio e a inscrição deverá ser feita página www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2023-2/. O valor da taxa é de R$ 89,90 e pode ser paga até 8 de maio.

O Consórcio Cederj reúne instituições de ensino superior sediadas no estado do Rio e é coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Os aprovados no Vestibular Cederj serão matriculados em uma das sete instituições de ensino superior que compõem o Consórcio Cederj: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ); Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O concurso contará com aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que pretende utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas por cada universidade. Quem desejar fazer uso do que dispõe o Decreto Estadual nº 43.065, de 08/07/2011, que trata dos direitos de travestis e transexuais em utilizarem o nome social, deve enviar e-mail para [email protected], informando o número de requerimento e o nome a ser inserido como nome social.

Cursos e dinâmica das aulas

Os cursos oferecidos no Vestibular Cederj 2023.2 são: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Ciências Biológicas, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Química, Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em Segurança Pública.

Os cursos são semipresenciais e as aulas ocorrem em plataforma própria na internet, e contam com ferramentas de estudo e interação, material didático próprio, tutoria presencial e à distância; processo de avaliação presencial, realizado nos polos regionais, e apoio pedagógico em laboratórios, biblioteca e salas de informática.

Secom/PMVR