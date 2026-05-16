21.9 C
V Redonda
sábado, maio 16, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda Colisão entre dois carros deixa feridos na Rodovia do Contorno, em Volta...

Colisão entre dois carros deixa feridos na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou duas pessoas com ferimentos leves na noite dessa sexta-feira (dia 15), na BR-393, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 6 da Rodovia do Contorno, na pista sentido Via Dutra, logo após o condomínio Alphaville.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu em um trecho com quebra-molas. Apesar do impacto não ter sido considerado violento, duas vítimas sofreram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital São João Batista.

Ainda segundo a PRF, o acidente não provocou interferência significativa no trânsito da região.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.