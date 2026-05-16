Colisão entre dois carros deixa feridos na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Uma colisão traseira entre dois automóveis deixou duas pessoas com ferimentos leves na noite dessa sexta-feira (dia 15), na BR-393, em Volta Redonda. O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 6 da Rodovia do Contorno, na pista sentido Via Dutra, logo após o condomínio Alphaville.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu em um trecho com quebra-molas. Apesar do impacto não ter sido considerado violento, duas vítimas sofreram lesões leves e foram encaminhadas para o Hospital São João Batista.

Ainda segundo a PRF, o acidente não provocou interferência significativa no trânsito da região.