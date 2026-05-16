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Centro Especializado em Reabilitação de Volta Redonda prepara semana de atividades gratuitas para mães de crianças atípicas

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FOLHA DO ACO
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Em alusão ao Mês das Mães, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) de Volta Redonda, ligado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vai promover na próxima semana – de 18 a 22 de maio – uma série de atividades gratuitas e dedicadas às mães de crianças atípicas acompanhadas pela unidade. Pensado pela equipe interdisciplinar, o evento intitulado “Olhar para quem cuida” contará com serviços e ações tanto para as mães quanto para as crianças, promovendo saúde, bem-estar e lazer.

A programação terá início na segunda-feira, dia 18, com inauguração do Espaço de Leitura, com atividades às 10h e às 14h. Na terça-feira (19), serão ofertadas aulas de Yoga pela manhã (às 8h e às 10h) e à tarde (às 14h e às 16h), sendo necessária a inscrição na recepção. A quarta-feira (20) contará com aulas de Funcional às 10h e às 14h; enquanto que na quinta-feira (21) será a vez da palestra “Reencontro com a criança interior” para as mães, em duas sessões: às 10h e às 14h.

Na sexta-feira, dia 22, o evento terá uma programação especial, iniciando com a palestra “Quem cuida também precisa sorrir”, às 10h30. As participantes também poderão aproveitar corte de cabelo e sobrancelha oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), além de distribuição de pipoca e algodão doce. E, por meio de parceria com o UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), também serão oferecidos gratuitamente atendimento jurídico, odontológico, nutricionista e enfermeira.

“Enquanto as mães são atendidas, as crianças participarão de atividades sob a supervisão da equipe especializada em TEA (Transtorno do Espectro Autista) e D.I. (Deficiência Intelectual), composta por psicólogas, psicopedagogas, fisioterapeuta, educador físico e pessoal administrativo”, explica o coordenador do Centro Especializado em Reabilitação de Volta Redonda, Vladimir Lopes de Souza, agradecendo, ainda, o apoio do secretário da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e da subsecretária da Smas, Larissa Garcez.

Ele também parabenizou e agradeceu aos profissionais que se dedicaram na organização do evento, que, segundo ele, visa agregar família, terapeuta e paciente em uma ação social.

“Vivemos diariamente no processo de atendimento e tratamento do usuário, e eventos como este são fundamentais para confirmar a importância dos atendimentos de forma interdisciplinar. A intersetorialidade é necessária na saúde, porque permite agregar diferentes secretarias e setores públicos em ações integradas que nos garantem bons resultados”, destacou Vladimir.

Foto: Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.

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