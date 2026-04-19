Dupla é detida em Pinheiral por suspeita de tráfico de drogas

Dois homens, de 26 e 22 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na noite de sábado (dia 18), no bairro Cruzeiro II, em Pinheiral. A ação foi realizada por policiais militares após denúncia de moradores sobre a atuação de suspeitos na região.

De acordo com a Polícia Militar, a informação indicava que os envolvidos estariam escondendo entorpecentes em buracos de um muro e utilizando uma motocicleta para a prática do tráfico. Com base nas características repassadas, a equipe se deslocou até o endereço e encontrou os suspeitos sobre o veículo.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os homens. No entanto, após buscas no local indicado na denúncia, os agentes localizaram 16 pinos contendo substância branca. Após perícia, foi confirmado que se tratava de 24 gramas de cloridrato de cocaína.

Ainda segundo a ocorrência, a motocicleta utilizada pelos suspeitos estava sem placa no momento da abordagem, sendo posteriormente identificada.

Os dois foram encaminhados à 101ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos em flagrante por tráfico de drogas. Eles já possuíam anotações criminais anteriores por diferentes delitos.

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