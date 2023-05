Tina Turner, a icônica cantora americana conhecida como a rainha do rock n’ roll, faleceu aos 83 anos, deixando uma legião de fãs desolados em todo o mundo. A triste notícia foi confirmada pelo seu assessor nesta quarta-feira (dia 24), e embora a causa da morte ainda não tenha sido divulgada. Tina morreu em sua casa na Suíça, onde vivia há muitos anos.

Com uma carreira lendária e uma voz poderosa, Tina Turner conquistou o coração de milhões de pessoas com seus sucessos atemporais. Hits como “What’s Love Got to Do with It”, “The Best” e “We Don’t Need Another Hero” ressoaram por gerações, e sua presença no palco era eletrizante, encantando plateias ao redor do mundo.

A cantora deu início a sua carreira solo nos anos 1980, alcançando ainda mais reconhecimento e estabelecendo-se como uma das artistas mais emblemáticas de sua época. Seu estilo único e seu magnetismo conquistaram fãs de todas as idades, provando que sua música transcendia barreiras e tocava a alma de todos que a ouviam.

Tina Turner deixa um legado imortalizado em sua música, que continuará a ecoar nos corações daqueles que a amam. Sua voz poderosa, sua energia inigualável e sua presença magnética jamais serão esquecidas.

