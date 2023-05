Com a temperatura caindo gradualmente e o inverno já batendo à porta, a população começa a se unir em uma verdadeira corrente de solidariedade para enfrentar o frio que se aproxima e aquecer os corações e os corpos dos mais necessitados. Neste período, as campanhas de agasalho ganham destaque, mobilizando empresas, instituições e a comunidade em geral na arrecadação de roupas, cobertores e acessórios que serão essenciais para trazer conforto e alento aqueles que mais precisam.

Em meio a desafios socioeconômicos agravados pela pandemia, a generosidade se faz presente, mostrando que pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida de quem enfrentará as baixas temperaturas sem abrigo. Em Volta Redonda, o Grupo de Amigos Voluntário (GAV) tem sido uma fonte de esperança e apoio para os moradores em situação de rua ao longo dos últimos oito anos.

Sob a liderança de Virna Freitas, fundadora do grupo, o GAV se dedica incansavelmente a distribuir não apenas alimentos e agasalhos, mas também um pouco mais de dignidade às pessoas que enfrentam a dura realidade das ruas.

“Todos os anos realizamos a campanha do agasalho próximo ao inverno, com o objetivo de arrecadar cobertores, agasalhos, meias e toucas para distribuir à população em situação de rua, que sabemos que além dos desafios enfrentados no dia a dia, tem o sofrimento intensificado com a chegada do inverno. Nessa época, é comum vermos notícias de moradores de rua que não suportam o frio e acabam falecendo. E nós, do GAV, nos mobilizamos ao máximo para evitar que isso aconteça com nossos irmãos em Volta Redonda”, explica Virna.

A representante do GAV informa que, neste ano, o grupo alcançou recorde de doações por meio da campanha de R$ 10 reais para compra de agasalhos. “Conseguimos adquirir 50 cobertores, além de meias, toucas e luvas. Estamos bem preparados, com um grande número de pessoas engajadas em ajudar e mostrando à população de rua que eles não estão sozinhos. Estamos ao lado deles o ano inteiro, mas no inverno precisamos somar ainda mais forças, pois nessa época eles ficam mais vulneráveis a doenças, hipotermia e outras questões”, acrescenta.

Há quase duas décadas, o Centro Comunitário de Pinheiral vem desempenhando um papel fundamental na vida de muitas pessoas. Agora, o intuito do grupo é arrecadar, antes mesmo do período mais crítico do inverno, cobertores e agasalhos para crianças e adultos em situação de vulnerabilidade social que enfrentam o frio com necessidades extras.

Interessados em ajudar, podem comparecer à Avenida Nilton Pena Botelho, 396, sala 14, no período de 9h às 17h, ou entrar em contato com a jornalista Marilene Severiano, pelo telefone (24) 99837-2704. Com esse gesto de generosidade, o Centro Comunitário de Pinheiral busca- proporcionar acolhimento, dignidade e também aquecer os corações daqueles que buscam por um recomeço.

Já em Barra Mansa, a secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está reforçando o trabalho de acolhimento e orientação em prol da população em situação de rua através do Centro POP e do Abrigo Municipal. No Centro POP, mais de 80% do público atendido é composto por homens e, caso a população tenha interesse em doar roupas para a estação mais fria, pode se dirigir à unidade, que se situa na Rua Oscar da Silva Marins, nº 52, no Centro. O telefone para outras informações é (24) 3020-0272.

Após triagem realizada pelo Centro POP, os moradores são encaminhados para o Abrigo Municipal Mário Pinguilim, onde recebem alimentação e roupas, além de terem acesso à higiene e receberem atendimentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Crea) e do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), dependendo de cada caso. O Abrigo Municipal fica localizado na Rua São Vicente de Paula, n° 508, no bairro Siderlândia.

A população de Resende que quiser fazer o bem também pode participar dessa corrente de solidariedade e amor ao próximo. A concessionária Águas das Agulhas Negras, empresa do Grupo Águas do Brasil, está realizando, até 31 de maio, uma campanha interna de arrecadação de agasalhos para pessoas em situação de rua. A ação também está disponível para o público externo, na loja de atendimento da empresa. São aceitas roupas, calçados e cobertores novos ou seminovos, além de meias, cachecóis, gorros e roupas para bebês. Para doar, basta procurar a loja de atendimento da concessionária, na Rua Pintor Nunes de Paula, 57, no Centro.

“Hoje, no Brasil, segundo o Ipea, a população em situação de rua supera 281 mil pessoas, com um crescimento de 38% entre 2019 e 2022. Esta Campanha do Agasalho é uma ação importante para alcançarmos essa camada da população, que pode ser “invisível” aos olhos de alguns. Nessa ação, reforçamos os conceitos da responsabilidade social através da participação das lojas de atendimento de todas as concessionárias do Grupo. Também contamos com um movimento de voluntariado, no qual os colaboradores podem participar, não só doando, mas estando presente no momento da separação e entrega das doações”, afirma o analista de Saúde e Bem-estar do Grupo Águas do Brasil, Adherbal Costa.

Foto: reprodução da internet