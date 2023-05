Agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) fecharam, nesta quinta-feira (dia 25), uma central que aplicava golpe do empréstimo consignado em idosos, aposentados e pensionistas. O local funcionava em Madureira, Zona Norte da capital. Sete pessoas foram presas em flagrante, computadores, celulares, chips de telefones e contratos redigidos em nome de financeiras foram apreendidos.

Os policiais foram ao endereço indicado após levantamento de informações e um trabalho de inteligência. No falso escritório os agentes encontraram um “call center” em que o grupo atuava disfarçado de operadores de telemarketing. De acordo com as investigações, os golpistas entravam em contato com as vítimas, ofereciam crédito consignado e renegociação de dívidas.

No entanto, quando recebiam os valores, não repassavam os créditos para os clientes. Ainda segundo os agentes, após contato por telefone, as vítimas enviavam documentos pessoais pelo celular.

Durante vistoria no imóvel, os policiais verificaram que os criminosos conversavam com pessoas de vários lugares do país, levantando a suspeita de que atuavam em outros estados do Brasil.