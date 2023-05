Em conversa com a imprensa nesta sexta (dia 26), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves (Pros), afirmou que já fez um pedido ao prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, para que sejam atendidos novos pedidos de instalação de água no distrito da Califórnia, feitos ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) da cidade do aço. A demanda existe em virtude da proximidade entre os bairros da região e o município vizinho.

Esteves endossou o anúncio, já feito por ele, de que não só a Califórnia como também o restante da cidade receberão um investimento de mais de R$ 200 milhões, visando o tratamento de 100% da água e do esgoto. No entanto, enquanto esse e outros avanços tramitam na esfera burocrática, e levando em consideração que, historicamente, existem bairros da Califórnia atendidos há décadas por Volta Redonda, o prefeito barrense solicitou a Neto que os novos chamados feitos ao Saae-VR sejam atendidos.

“O diálogo é uma máxima pela qual primo desde o início da minha vida pública. Em se tratando dos prefeitos da região, sempre estamos em contato, e com o Neto não é diferente. Existe a perspectiva do maior investimento da história de Barra do Piraí, que será no tratamento de 100% da água e esgoto, além da melhoria no abastecimento, que é precário principalmente porque não viu a cor de nenhum centavo nos últimos 50 anos. Então, precisamos ainda desse apoio de Volta Redonda, em especial para a Califórnia, e tenho confiança de que o prefeito Neto atenderá o nosso pedido”, comentou.

Mario acrescentou que a licitação do investimento em água e esgoto está na fase final, em análise por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). E, no tocante ao pedido feito a Neto, houve o reforço do vereador Beto Jabá, que também intercedeu pelos moradores da Califórnia junto ao prefeito de Volta Redonda.