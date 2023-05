O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, inaugurou nesta segunda-feira (dia 29), o Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no bairro Aterrado. A unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), pioneira na região, vai reunir no mesmo local consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos.

O nome da unidade é uma homenagem ao pai do ex-deputado federal e atual delegado titular da 88ª DP (Delegacia de Polícia Civil) – Barra do Piraí, Antônio Furtado, presente na cerimônia ao lado da esposa Dimilda Furtado, representando a família. A inauguração contou ainda com a presença do vice-prefeito Sebastião Faria, do deputado estadual Munir Neto, de secretários municipais, vereadores e outras autoridades.

O Centro Cardiológico vai ofertar consultas, exames indicados para diagnóstico de doenças cardíacas como Mapa (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial), usado para a verificação da pressão arterial de forma mais aprofundada; Holter, por aparelho portátil, que mede a atividade elétrica do coração durante 24 horas; eletrocardiograma; ecocardiograma; e ergometria, teste de esteira. Com isso, os atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) serão agilizados.

Todos os cardiologistas da Rede Municipal de Saúde vão atender no local, que começa a funcionar nesta terça-feira, dia 31, na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191. O horário de funcionamento é das 7h às 19h. O Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado vai atender todos os pacientes de Volta Redonda, referenciados pelas unidades da Atenção Primária à Saúde – unidades básicas de Saúde e de Saúda da Família. (UBSs e UBSFs).

“Meu sonho era fazer este centro cardiológico e hoje no meu aniversário quem ganha o presente é a população de Volta Redonda. Eu tenho certeza absoluta que este espaço vai salvar vidas. Quero agradecer toda a equipe da Saúde, a secretária Conceição pela competência. Estamos reconstruindo Volta Redonda com a ajuda de todos, inclusive da Câmara Municipal. Quando assumimos a nossa cidade, a saúde estava um caos, desde a Atenção Primária até os hospitais municipais. Além disso, o salário do funcionalismo público estava atrasado e o município estava em dívida com fornecedores. Após estruturarmos a ‘nossa casa’, iniciamos com os investimentos em todos os setores, principalmente na saúde, em benefício da população e vamos continuar”, disse Neto, que completou 67 anos nesta segunda-feira.

Homenagem

O ex-deputado federal e delegado Antônio Furtado salientou sobre a honra de seu pai ser homenageado, tendo vencido as dificuldades da vida, com muita dedicação e estudo. Camilo Riker Furtado era advogado e deixou um exemplo de honestidade e solidariedade.

“Este dia é muito especial não só pelo fato de a cidade ganhar um centro cardiológico, mas pela iniciativa inovadora e que marca o compromisso do prefeito Neto com a população, oferecendo um serviço gratuito de qualidade. Meu pai advogou por 10 anos e após se aposentar, em 1992, voltou a advogar na cidade do Rio de Janeiro, deixando de cobrar honorários das pessoas mais humidades que dele precisavam. Tenho um amor sem fim pelo meu pai, ele me deu valores, princípios, me fez ter carinho pela leitura e hoje o prefeito Neto me dá esse grande presente de prestar essa homenagem ao meu pai”, disse.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, mencionou que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo o mundo, e com este centro cardiológico, inovador em Volta Redonda, será possível prevenir as enfermidades e tratá-las.

“Este centro de saúde vai reunir em um só lugar consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos e tem tudo para se expandir, em breve, oferecendo outros atendimentos que complementam o atendimento nesta área. Foi uma ideia inovadora do prefeito Neto e tem tudo para ser um espaço de excelência no município. Queria relembrar que em 2021, quando iniciamos o governo, a Atenção Primária à Saúde estava totalmente destruída, e é a porta de entrada dos serviços do SUS, na garantia do cuidado integral. Nós conseguimos resgatar no ano passado, contratamos médicos para todas as unidades básicas de saúde e estamos reorganizando os processos de trabalho das unidades para referenciar adequadamente as especialidades, como esta que está sendo inaugurada”, comentou a secretária.

O deputado estadual Munir Neto, presente na cerimônia, frisou que Volta Redonda voltou a ser referência no estado do Rio de Janeiro. “Esta unidade vai trazer muitos benefícios aos moradores, estamos felizes por Volta Redonda ter voltado a ser referência na saúde, na segurança, no esporte e na cultura. Volta Redonda é uma cidade diferenciada, como deputado estadual levo o nome do município que é reconhecido por tudo o que o governo municipal vem fazendo, se tornando modelo para muitas cidades do estado. Sou grato por contribuir com todos os investimentos que estão sendo concluídos e muitos ainda estão por vir”, citou Munir.

O cardiologista Bráulio Bosi é responsável pela empresa Gold Saúde, que vai gerenciar os equipamentos do Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado. “O centro cardiológico vai possibilitar um tratamento completo ao paciente. Foi um grande desafio fazer esse projeto, primeiro porque é inédito no Brasil e isso me motivou. Aqui nós vamos ter desde a consulta do cardiologista, todos os exames cardiológicos que o paciente necessitar, e também a reabilitação cardíaca. É uma unidade completa e gratuita que conta com recepcionistas, técnicos de enfermagem, enfermeiros e cardiologistas”, citou.

