Um acidente ocorreu na tarde de segunda-feira (dia 29) na Rodovia Presidente Dutra, próximo à entrada do bairro Cotiara, em Barra Mansa, quando uma carreta tombou após colidir com uma van. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 17h para atender a ocorrência.

De acordo com relatos do condutor da carreta, ele perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. A carga transportada no veículo estava mal estivada, pendendo para um dos lados, o que contribuiu para a perda de controle. A carreta acabou colidindo na traseira da van antes de tombar.

Após o impacto, o condutor da van também perdeu o controle do veículo e colidiu contra a mureta central da rodovia. Felizmente, ambos os condutores saíram ilesos do acidente. No entanto, uma passageira da carreta, uma mulher de 50 anos, ficou ferida no incidente.

A equipe de resgate médico da concessionária responsável pelo trecho prestou os primeiros socorros à vítima no local do acidente. Em seguida, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, onde recebeu atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Foto: Divulgação/PRF