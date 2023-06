Agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram na madrugada de sexta-feira (dia 23), em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, um passageiro, de 46 anos, portando certa quantidade de maconha. O fato ocorreu por volta das 00h30, na altura do km 324, em Itatiaia.

Durante a fiscalização no veículo, os agentes encontraram uma pequena quantidade do entorpecente, além de acessórios para consumo da droga. O material estava na mochila do referido passageiro. O homem alegou que a droga seria para seu consumo próprio. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do indivíduo por porte de droga para consumo e o material foi apreendido para posterior destruição.

Foto: Divulgação/PRF