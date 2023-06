O goleiro Jefferson Luís completou 50 jogos com a camisa do Resende na goleada por 4 a 1 sobre o Sampaio Corrêa-RJ, na quarta-feira (dia 21), no estádio do Trabalhador, pela 6ª rodada da A2 do Campeonato Carioca. A marca foi atingida pelo capitão com uma grande atuação, com direito a defesa de um pênalti.

“Um dia muito especial e que ficará marcado na minha memória. Chegar a 50 jogos por este clube que tenho um amor, um carinho muito grande, com uma excelente vitória, defendendo um pênalti e tudo isso diante do nosso torcedor. Só tenho a agradecer a Deus, minha família e a todos no clube que sempre me apoiaram desde o primeiro dia que cheguei”, celebrou o prata da casa.

Jefferson Luís chegou ao Resende em dezembro de 2011, no primeiro ano de Sub-20. Nestes quase 12 anos de clube, o goleiro define o título da Taça Rio, em 2022, como o momento mais marcante que viveu até aqui pelo Gigante do Vale.

“Com certeza o pênalti que peguei na final da Taça Rio. Quando cheguei aqui no Resende, lá em 2011, no Sub-20, não imaginava que viveria isso tudo. É uma felicidade que a ficha não caiu ainda. Que assim siga, de 50 jogos em diante”, ressaltou.

Série D

Agora, Jefferson Luís e o Resende se preparam para mais um desafio pela Série D do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (dia 24), o Gigante do Vale enfrenta o Nova Iguaçu no estádio Laranjão, às 11h, pela 10ª rodada da competição.

“Um confronto decisivo para as nossas ambições dentro da competição, já que uma vitória nos mantém vivos na briga pelo G4. Sabemos que será uma partida difícil fora de casa, contra uma equipe de muita qualidade como a do Nova Iguaçu, mas vamos fortes para buscar os três pontos”, projetou o goleiro.

Foto: divulgação