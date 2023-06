Policiais militares que atuam no programa Segurança Presente, em Volta Redonda, conseguiram localizar, no final da noite do sábado (dia 24), no bairro São Cristóvão, o motorista de um Fiat Punto que, pouco antes, havia atropelado uma idosa próximo ao chafariz da Praça Brasil e fugiu do local.

Anúncios

O atropelamento foi gravado por uma câmera de segurança e presenciado por um cabo da Polícia Militar. O Samu foi chamado e socorreu a vítima, Cláudia Zania Tisse Ferreira, de 63 anos. Ela foi levada ao Hospital São João Batista com fratura nas tíbias e na bacia e aguarda cirurgia.

Uma equipe do programa baseada na Vila, próxima de onde ocorreu o atropelamento, saiu em busca do carro imediatamente, mas o atropelador não foi localizado.

Os agentes conseguiram a placa do veículo pelas imagens nas câmeras e chegaram até o condutor, de 38 anos. Eles encontraram o pai do motorista, que fez contato com o filho por telefone.

Ele foi convencido a comparecer à delegacia para o registro da ocorrência. No local, foi ouvido e liberado. O caso foi tipificado como lesão corporal culposa e o condutor vai responder em liberdade.

Imagens de câmera de segurança