Um rapaz de 21 anos foi morto a tiros na noite do último sábado (dia 24) no Recreio dos Bandeirantes, no Rio. O corpo do jovem, que era morador de Volta Redonda, será sepultado no Portal da Saudade na tarde desta segunda-feira (dia 26).

A Delegacia de Homicídios da Capital está investigando o crime, que ocorreu na região conhecida como Terreirão. O local, inclusive, acumula 17 mortes nas últimas duas semanas, segundo levantamento do jornal O Globo.

Foto:Reprodução/Redes Sociais