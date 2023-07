A Transporte Excelsior promoveu no último dia 20 a cerimônia de formatura da 33ª Escolinha de Motoristas, projeto que tem transformado vidas e contribuído para a qualificação de profissionais no setor de transporte. O evento foi marcado pela homenagem a 14 formandos, que concluíram o curso de seis meses composto por aulas teóricas e práticas.

A Escolinha de Motoristas é uma iniciativa com uma história sólida e inspiradora. Iniciado há cerca de 20 anos, apresenta um quadro de professores experientes, além de instrutores contratados. Destaca-se a jornada inspiradora de Angelo Pimenta, instrutor do projeto. O condutor iniciou sua trajetória na empresa como aluno e, atualmente, desempenha um papel fundamental na formação de novos carreteiros.

Essa trajetória de sucesso de Angelo é um exemplo do compromisso da Transporte Excelsior em investir na capacitação interna e oferecer oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento profissional. “Quando o meu pai iniciou esse projeto, parecia uma coisa utópica, que não daria seguimento, mas a gente já está há mais de 20 anos fazendo e com mais de 400 condutores formados”, disse em discurso o diretor superintendente da empresa, Rogério Loureiro.

No primeiro semestre de 2023, a 33ª turma contou com a graduação de duas condutoras técnicas: Lorraine Natividade e Verona Santos. “A formatura foi um marco na minha vida, um momento muito sonhado e esperado. Foi muito difícil segurar a emoção, ver ali meus pais, meus colegas que também concluíram essa etapa. A todo o momento, vinha na cabeça que consegui, cheguei até o fim da escolinha e agora sou motorista carreteira. Aprendi muito com meus instrutores e estou pronta para colocar em prática! Sou muito grata pela oportunidade e confiança no meu trabalho”, relatou Lorraine.

Para o instrutor Marco Antônio Vergílio, formar mais um grupo de alunos é motivo de orgulho para a história da empresa. “Faltam palavras para descrever a emoção de ver a turma se formando. É um passo muito importante na vida pessoal e profissional dos graduando e na minha também. Saber que pude participar da evolução de pessoas, que tem como sonho se tornar Motoristas Carreteiros, e que, entre essas, algumas são mulheres que acreditaram nos seus sonhos é muito gratificante. Eles depositaram na Transporte Excelsior e em nós instrutores a confiança de que poderiam atingir suas metas”, declarou.

A diretoria da Transporte Excelsior reafirmou o seu compromisso em oferecer uma formação sólida e qualificada aos motoristas, visando construir uma equipe comprometida, responsável e preparada para enfrentar os desafios do setor. “A busca pela excelência e a valorização dos profissionais são pilares fundamentais para a empresa, que investe em programas de capacitação e aprimoramento para aperfeiçoar o atendimento ao cliente, a segurança nas estradas e a sustentabilidade do ramo rodoviário”, assegura o grupo.

Foto: divulgação