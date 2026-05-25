Bombeiros controlam princípio de incêndio em supermercado no Retiro

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas na manhã desta segunda-feira (dia 25) para atender a uma ocorrência de princípio de incêndio nas proximidades de uma unidade do Supermarket, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

A presença de viaturas e agentes mobilizou moradores e trabalhadores da região, que acompanharam a ação do lado de fora do estabelecimento. Imagens feitas no local mostram a atuação dos bombeiros durante o atendimento da ocorrência e o monitoramento da área.

Segundo as informações apuradas até o momento, a situação foi controlada sem que o fogo atingisse maiores proporções. Ainda não há informações sobre feridos ou confirmação sobre os danos causados no imóvel.

As circunstâncias que teriam provocado o princípio de incêndio ainda são desconhecidas.

Foto: Wesley Scaramelo Foli