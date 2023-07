Em meio a um cenário alarmante em Volta Redonda, o pneumologista Gilmar Zonzin faz um depoimento revelador à Folha do Aço sobre os impactos negativos da poluição na saúde respiratória da população. O médico observa que a capacidade de limpeza do sistema respiratório é limitada e quando o ar inalado está sobrecarregado de partículas poluentes, a proteção pulmonar torna-se insuficiente para a remoção desses materiais.

Como resultado, de acordo com Zonzin, tais partículas começam a se depositar nos pulmões, podendo ser identificadas em exames médicos. Estudos científicos já relacionaram essa sobrecarga de poluição à ocorrência de doenças crônicas, como a doença pulmonar obstrutiva crônica e a fibrose pulmonar.

“Regiões fortemente poluídas, como é o caso do sul fluminense e, especificamente, da cidade de Volta Redonda, estão enfrentando uma sobrecarga significativa de poluição no ar inalado, o que resulta em um ônus para a saúde pública e privada, com um aumento das doenças respiratórias”, explica.

O médico cita que, além das doenças crônicas, a poluição do ar também desencadeia problemas alérgicos, como rinite e asma, cujos poluentes inalados podem agravar essas condições. “A irritação das vias aéreas causada pelas partículas poluentes pode resultar em consequências sérias para a saúde respiratória da população”, pontua.

O pneumologista Gilmar Zonzin enfatiza a importância de monitorar e trabalhar para minimizar o impacto da agressão ao sistema respiratório e ressalta a necessidade de medidas urgentes para reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar em Volta Redonda. “A situação atual deve ser encarada como algo que requer monitoramento constante e ações para minimizar o impacto no aparelho respiratório, a fim de proporcionar um ar menos poluído e mais saudável para a população. Esse é um problema que vem afetando a saúde pública, especialmente no que diz respeito às doenças respiratórias”, conclui.

Diante do apelo do pneumologista, fica evidente a necessidade de medidas urgentes e efetivas para combater a poluição do ar em Volta Redonda. A conscientização da população, juntamente com políticas públicas e ações governamentais, são fundamentais para preservar a saúde e o bem-estar dos moradores da região.

Foto: arquivo