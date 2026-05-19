Carro bate em mureta de viaduto e causa transtornos no trânsito em Barra Mansa

Um acidente envolvendo um Volkswagen Golf causou transtornos no trânsito de Barra Mansa na manhã desta terça-feira (dia 19). A colisão aconteceu no início da subida do Viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca e mobilizou a atenção de motoristas que passavam pelo local.

Segundo as primeiras informações, o carro bateu de frente contra a mureta na lateral do viaduto. Vídeos e fotos enviados à reportagem da Folha do Aço mostram o veículo bastante danificado após o impacto.

Até o momento, não há informações sobre feridos nem detalhes sobre o que teria provocado o acidente.

Por conta da colisão, o trânsito ficou complicado na região, com retenções e lentidão. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.

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