Ministério Público denuncia dono de bar por tráfico e associação para o tráfico e obtém interdição do estabelecimento em Mendes

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, na quarta-feira (dia 20), o proprietário de um bar no município de Mendes, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De acordo com a Promotoria de Justiça, o estabelecimento, conhecido como “Bar do Cebola”, era utilizado há anos por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho como ponto de venda de entorpecentes, com a participação e a anuência do responsável pelo local.

Com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ), o comerciante foi preso na manhã de quarta-feira, e o estabelecimento, interditado por decisão judicial. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Militar.

Segundo as investigações, desde pelo menos 2018, o bar funcionava como base para o comércio ilegal de drogas, atraindo usuários e traficantes e contribuindo para o fortalecimento da atividade criminosa na região. O MPRJ aponta que o denunciado mantinha vínculo com integrantes da facção e permitia o uso contínuo do espaço para a venda de entorpecentes.

A denúncia reúne registros de diversas ocorrências policiais ao longo dos últimos anos, incluindo apreensões de cocaína e maconha nas dependências e no entorno do estabelecimento. Em diferentes abordagens, usuários relataram ter adquirido drogas no próprio local.