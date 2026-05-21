Passageira de ônibus é presa com 18 tabletes de haxixe na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma jovem de 24 anos por tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (dia 20), durante uma fiscalização de combate ao crime na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

De acordo com a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 19h45, no km 324 da rodovia, na praça de pedágio de Itatiaia, no sentido Rio de Janeiro. Os agentes da equipe do GPT da 7ª Delegacia da PRF fiscalizavam um ônibus de linha interestadual quando perceberam que uma passageira demonstrava nervosismo excessivo durante a abordagem.

Segundo os policiais, a jovem viajava de Osasco, em São Paulo, para Vitória, no Espírito Santo, e apresentou contradições ao explicar o motivo da viagem. Durante a fiscalização, ela informou que possuía apenas uma bagagem no compartimento inferior do ônibus. No entanto, os agentes encontraram com a passageira dois tíquetes de bagagem, indicando a existência de uma segunda mala.

Ao verificarem as bagagens, os policiais encontraram, em uma delas, 18 tabletes de haxixe.

Diante da situação, a jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. O entorpecente foi apreendido e a ocorrência encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, onde foram realizados os procedimentos legais.

Foto: Divulgação/PRF