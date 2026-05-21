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Polícia Federal prende motorista com mais de 300kg de maconha na cabine de caminhão em Barra do Piraí

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FOLHA DO ACO
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A Polícia Federal prendeu em flagrante, na noite da quarta-feira (dia 20), o motorista de um caminhão que transportava cerca de 305 kg de maconha. A apreensão ocorreu durante fiscalização na região de Barra do Piraí, no contexto da Força-Tarefa Missão Redentor II.

As equipes atuaram de forma coordenada para interceptar o veículo, que havia saído do estado de São Paulo e tinha como destino comunidades do estado do Rio de Janeiro dominadas por facção criminosa.

Durante a abordagem e inspeção do caminhão, os policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) localizaram o entorpecente fracionado em tabletes e acondicionado em caixas de papelão. A droga estava armazenada no interior da cabine, sem qualquer vínculo com a carga lícita transportada na carroceria.

A ação está alinhada às diretrizes estabelecidas no âmbito da ADPF 635 (STF), com foco na desarticulação logística e financeira de organizações criminosas. As operações priorizam o bloqueio de rotas estratégicas utilizadas para o tráfico de drogas e armas, inclusive quando destinadas ao abastecimento de áreas sob influência criminosa.

O preso, o veículo e a droga foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o preso foi encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da justiça.

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