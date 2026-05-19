Mulher fica ferida após ser atingida pela lateral de trem no Centro de Barra Mansa

Uma mulher ficou ferida após ser atingida pela lateral de um trem na noite dessa segunda-feira (dia 18), na Avenida Prefeito Roosevelt Brasil, no Centro de Barra Mansa. O acidente aconteceu próximo à travessia de pedestres sob o viaduto em frente ao Centro Administrativo Municipal, onde funciona a sede da prefeitura.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, o maquinista contou que percebeu a mulher muito próxima à linha férrea e acionou a buzina para alertá-la. Como ela não reagiu, ele tentou parar a composição utilizando o freio de emergência, mas não houve tempo suficiente para evitar o acidente.

Com o impacto, a vítima foi lançada para fora da linha férrea. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros no local e encaminharam a mulher para a Santa Casa de Barra Mansa.

Nas redes sociais, testemunhas relataram que a vítima não teria sido atropelada diretamente, mas atingida de raspão pela lateral da composição, sendo “empurrada” pelo trem. Ainda de acordo com os relatos, ela estava consciente no momento do resgate e apresentava ferimentos considerados leves.

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