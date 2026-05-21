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Acidente entre dois carros deixa três feridos na Rodovia do Contorno

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FOLHA DO ACO
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Um acidente envolvendo dois automóveis deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (dia 21), na Rodovia do Contorno, nas proximidades do Residencial Jardim Mariana, em Volta Redonda.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão transversal aconteceu por volta das 9h15, no trecho da pista sentido Rodovia Presidente Dutra. Ainda de acordo com a PRF, os dois veículos seguiam na mesma direção quando ocorreu a batida.

O acidente resultou em três vítimas. Duas sofreram ferimentos leves e uma ficou gravemente ferida, conforme avaliação inicial. Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital São João Batista.

Apesar do acidente, o trânsito no local não sofreu interferências, segundo a PRF.

Foto: Divulgação/PRF

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