A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das secretarias de Planejamento Urbano e Ordem Pública, informa que, como parte dos trabalhos de readequação ferroviária do Pátio de Manobras, a partir desta terça-feira (dia 17), a passagem de nível da Rua Duque de Caxias será interditada para realização de serviços de drenagem, terraplanagem e pavimentação.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, nesta etapa os técnicos estão realizando o trabalho de drenagem entre o Córrego Cotiara e a Rua Alberto Mutel, no Centro. “Nossa expectativa é de que até o fim deste ano a nova avenida seja entregue à população totalmente asfaltada, com calçada e meio-fio prontos. Mas, para isso, é preciso realizar os serviços de drenagem, que farão o escoamento de toda a rede pluvial, além da terraplanagem e da pavimentação”, detalhou.

O secretário ressaltou ainda que os trabalhos fazem parte de uma importante fase da readequação ferroviária e a compreensão da população é essencial para o sucesso da obra. “Essa é uma obra de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em que nós fazemos todo o acompanhamento. Já estivemos em reuniões com as empresas executaras para alinhar estratégias para a realização dos trabalhos, pois essa passagem fica no coração da cidade e sabemos que a sua interdição irá gerar transtornos no fluxo do trânsito, mas, assim que os serviços forem concluídos, trarão muitos benefícios”, destacou.

Durante o período de interdição, que se estenderá até o próximo dia 31, a Secretaria de Ordem Pública, através da Guarda Municipal, fará a sinalização e orientação do trânsito.

“No decorrer destes dias os nossos agentes estarão nas ruas para orientar os motoristas e pedestres, que devem ficar atentos para esta alteração. Os veículos terão como rota alternativa a passagem de nível da Rua Alberto Mutel ou pelo Viaduto Doutor Didácio de Souza Fonseca, próximo à Prefeitura. Já o acesso para pedestres será liberado, mas, caso precise ser interrompido, a passagem deverá ser feita pela passarela da Antiga Estação, que liga a Avenida Doutor Dário Aragão ao Parque Centenário”, explicou o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

