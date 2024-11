Um motorista ficou ferido após o caminhão que conduzia tombar na Rodovia Presidente Dutra, em Resende, no domingo (dia 10). O acidente foi registrado no km 335 da pista sentido Rio de Janeiro, na altura de Engenheiro Passos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que uma carreta com placas do Paraguai, transportando uma carga de tampas de alumínio, havia tombado. O condutor foi encaminhado para atendimento no Hospital de Emergência de Resende.

As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Divulgação/PRF