BM: Restaurante do Povo completa 2 anos com quase 1 milhão de refeições servidas

O restaurante do Povo Irmã Ruth, em Barra Mansa, celebrou as mais de 940 mil refeições servidas em seus dois anos de funcionamento no domingo (dia 5). Inaugurado pelo Governo do Estado em 5 de abril de 2024, o equipamento é administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos em parceria com a Prefeitura, e foi o primeiro do programa a ofertar as três principais refeições diárias.

– O Restaurante do Povo vai muito além de oferecer refeições a preços acessíveis, representa cuidado, inclusão e respeito com quem mais precisa – afirmou o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Anderson Coelho.

Servindo 2.000 pratos por dia, divididos em 500 cafés da manhã, 1.000 almoços e 500 jantares, o Restaurante do Povo Irmã Ruth reafirma o compromisso do Governo do Estado com a segurança alimentar e nutritiva do povo fluminense. Os valores das refeições, que variam entre R$ 0,50 para café da manhã e R$ 1,00 para almoço e jantar, não se aplicam às pessoas idosas e com deficiência.

Sobre o Restaurante do Povo

Mais de R$ 115 milhões já foram destinados ao programa Restaurante do Povo, que está presente nos municípios de Nova Iguaçu, Queimados, Barra Mansa, Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis, São Gonçalo e, na capital, Méier, Madureira, Bonsucesso, Campo Grande, Bangu e Central do Brasil. Em Volta Redonda, o equipamento se encontra em estágio de reforma, e será entregue em breve.

De 2021 a 2026, já foram inauguradas unidades na Central do Brasil, Duque de Caxias, Belford Roxo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Barra Mansa, Queimados, Méier e Madureira, além da reforma completa do restaurante de Petrópolis.

Fotos: Gil Soares / SEDSODH