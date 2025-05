PF apreende irmãos de 15 e 13 anos em Nova Iguaçu durante operação contra estupro virtual e abuso sexual infantil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (dia 6), a Operação Olho de Hórus IV com o objetivo de combater a prática dos crimes de estupro virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil na rede mundial de computadores. Na ação, policiais federais cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dos investigados em Nova Iguaçu/RJ, município localizado na Baixada Fluminense.

As investigações foram iniciadas em 2024, por meio de uma denúncia formalizada pelo pai da vítima. A partir das apurações, foi possível identificar que o responsável pela prática do crime de estupro virtual e do compartilhamento das mídias contendo material de abuso sexual infantil teria 15 anos de idade.

Durante as buscas, policiais federais da Delegacia da PF em Nova Iguaçu encontraram arquivos armazenados e compartilhados de violência sexual infantojuvenil nos celulares apreendidos com os irmãos menores de idade, o que os levaram a serem apreendidos e encaminhados à 52ª Delegacia de Polícia Civil. Os celulares e o computador localizado na residência também foram apreendidos e serão submetidos à perícia técnica criminal.

O menor de 15 anos de idade responderá por ato infracional análogo ao estupro e pela produção, armazenamento e compartilhamento de mídias que contém cenas de abuso sexual infantojuvenil. Já o outro menor, de 13 anos, responderá pelo armazenamento de tais arquivos.

O nome da operação faz alusão ao Olho de Hórus, símbolo egípcio que representa poder e proteção. Seu sentido também está atrelado à onisciência, ou seja, o conhecimento sobre todas as coisas, sendo considerado como “o olho que tudo vê”.

Foto: Divulgação/PF