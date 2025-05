PF apreende maquininhas, joias e veículo em operação contra fraude bancária no Rio

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (dia 8) a Operação Embuste, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Durante a ação, policiais federais cumprem cinco mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão em bairros das zonas Oeste (Recreio dos Bandeirantes) e Norte (Pilares, Cavalcanti, Vaz Lobo e Sampaio) do Rio de Janeiro.

Na residência de um dos alvos, no Recreio dos Bandeirantes, foram apreendidos centenas de maquininhas de cartão de crédito bancário, diversos cartões, joias, relógios de alto valor e até um veículo elétrico. O material reforça as evidências do esquema de lavagem de dinheiro praticado pelo grupo.

As investigações, iniciadas em 2024 pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF no Rio, identificaram que o grupo criminoso obtinha acesso a informações sensíveis por meio de fraudes virtuais, invadindo contas bancárias de vítimas para desviar valores.

Os criminosos simulavam atendimentos com bancos e clientes para extrair dados pessoais, permitindo habilitar novos dispositivos – como celulares ou notebooks – nas contas bancárias. Assim, conseguiam movimentar os valores ilegalmente por meio de aplicativos e internet banking.

O inquérito revelou que a organização criminosa realizava transferências e saques em série para ocultar a origem dos recursos, caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. Em apenas um ano, o grupo movimentou pelo menos R$ 5 milhões.

Os investigados responderão por crimes de organização criminosa, furto eletrônico e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 26 anos de reclusão, além de outros delitos que possam ser descobertos no decorrer das investigações.

O nome “Embuste” foi escolhido em referência ao método ardiloso utilizado para enganar vítimas, manipulando-as com o objetivo de obter ilegalmente dados bancários e promover o desvio dos valores.

Foto: Divulgação/PF